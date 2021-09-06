В Коми ковидом заболели 1,6% вакцинированных
Сыктывкар, 6 сентября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. В Коми вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 228 417 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.
Permkrai.ru
Вакцинация
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»
По данным штаба, после антиковидной прививки коронавирус был выявлен у 1,6% человек.
«У каждого из них болезнь протекала в легкой форме», — уточнили в штабе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 в Коми необходимо привить как минимум 360 тысяч человек.