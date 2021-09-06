Сыктывкар, 6 сентября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. В Коми вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 228 417 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Permkrai.ru Вакцинация

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По данным штаба, после антиковидной прививки коронавирус был выявлен у 1,6% человек.

«У каждого из них болезнь протекала в легкой форме», — уточнили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 в Коми необходимо привить как минимум 360 тысяч человек.