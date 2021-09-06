Москва, 6 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России не гарантирует пропорциональный рост доходов населения. Об этом 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

По словам эксперта, повышать минимальный размер оплаты в России необходимо. Однако это вовсе не означает, что работодатели начнут платить установленный законом размер МРОТ.

«В Германии, в Австрии, во Франции и в других странах Евросоюза огромное количество людей, особенно молодых людей, не получают этого минимума. В одних странах есть доплаты социальные, в других делают вид, что проблемы не существует. А суть в том, что есть частичная занятость. Поэтому и у нас наличие частичной занятости и есть возможность работодателей переводить на полставки. В ответ на повышение минимального размера оплаты труда работодатели просто переоформят людей», — сказал Колташов.