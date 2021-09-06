Тамбов, 6 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин продолжает инспектировать деятельность муниципалитетов на местах в части реализации федеральных, региональных программ и нацпроектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Сегодня, 6 сентября, в рамках рабочей поездки в Моршанский район он принял участие в открытии фельдшерско-акушерского пункта и оценил благоустройство территории.

Tambov.gov.ru Глава Тамбовской области Александр Никитин открыл ФАП в Моршанском районе и оценил благоустройство

Развитие сельского здравоохранения — в числе приоритетных задач региональной власти. Доступной сельским жителям первичную медицинскую помощь делают фельдшерско-акушерские пункты, которые отрываются в населенных пунктах области в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Очередной ФАП глава региона Александр Никитин открыл в селе Устье Моршанского района.

Как отметил губернатор, наличие современного медицинского учреждения в селе крайне важно, особенно для граждан пожилого возраста, у которых теперь есть возможность получать медпомощь в комфортных условиях и в шаговой доступности. Александр Никитин высоко оценил техническое оснащение ФАПа: он полностью укомплектован медицинским персоналом и современным оборудованием.

«Это очень важно, когда медицинскую помощь можно получить рядом с домом, когда оборудование позволяет дистанционно передавать информацию в областной центр и своевременно принимать необходимые меры, чтобы спасти жизнь человека», — отметил Александр Никитин.

Глава региона также оценил комплексное развитие территории. В Моршанском районе, как и по всей области, создаются уютные зоны отдыха, где с удовольствием проводят время жители разных возрастов. В рамках поездки Александр Никитин посетил мемориальный комплекс «Вечный огонь», который готовится к открытию после реконструкции. Новый проект был разработан специально для Моршанска Тамбовским отделением Российского военно-исторического общества и является самым масштабным в области.

Кроме того, губернатор проинспектировал процесс благоустройства парка на Октябрьской площади. Сейчас здесь ведутся работы в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды в Тамбовской области». На эти цели выделено более 900 тысяч рублей. В настоящее время здесь устанавливают бордюрный камень и укладывают тротуарную плитку.

«Эффективная реализация нацпроектов позволяет создавать действительно комфортную среду для проживания в разных уголках региона», — отметил Александр Никитин.