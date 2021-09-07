Москва, , 08:00 — REGNUM Минпромторг и Минсельхоз проработают расширение сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями сельхозпродукции из стран СНГ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, такое поручение дано министерствам по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко по проблеме роста цен на «борщевой набор».

Овощи

В частности, Минпромторгу и Минсельхозу поручено проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями сельскохозяйственной продукции государств — участников СНГ в части поставок на территорию Российской Федерации овощей, входящих в состав «борщевого набора», «в период сокращения запасов урожая собственного производства, в том числе в части замещения соответствующей продукции, поставляемой из стран дальнего зарубежья», следует из документа.

При этом в правительстве исходят из того, что основными поставщиками овощей, входящих в состав «борщевого набора», на внутренний рынок среди государств — участников Содружества Независимых Государств являются Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан.

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