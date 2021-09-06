Тбилиси, 6 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. На выборы в органы местного самоуправления в Грузии намерен приехать бывший президент республики Михаил Саакашвили, написал он 6 сентября в Facebook.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Он заявил, что в Грузию следует поехать на выборы всем соотечественникам, которые могут. Он лично едет в Грузию и не боится, что его арестуют, поскольку уверен, что «грузинский народ освободится и освободит» его.

Саакашвили «Не будет никакого реванша, потому что мы должны положить конец хождению по одному и тому же кругу реванша и несчастья».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные выборы в Грузии состоится 2 октября 2021 г. Что касается Саакашвили, его на родине объявили в международный розыск по ряду обвинений.