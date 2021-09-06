Волгоград, 6 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. 6 сентября старший врач сборной России по футболу Владимир Хайтин сообщил, что 25-летний центральный полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит ближайший матч со сборной Мальты из-за повреждения: «У Головина выявили небольшое повреждение мышцы бедра».

Кирилл Венедиктов Александр Головин

Со сборной Мальты сборная России сыграет 7 сентября. Матч пройдет в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

После пяти туров отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сборная России с десятью очками занимает первое место в таблице группы H.

В текущем сезоне Головин сыграл за «Монако» в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Александр Головин перешел в «Монако» 27 июля 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент стоимость российского полузащитника, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.