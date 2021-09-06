Череповец, Вологодская область, 6 сентября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В феврале 2022 года в Череповце откроют первый в Вологодской области центр социализации детей мигрантов. Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в городской администрации, центр будет располагаться в школе №3.

Gerald Дети

«Сейчас у нас в школе больше 30 детей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Дети умные, но многие не знают русского языка, из-за этого им тяжело учиться. Хотелось бы помочь детям в освоении языка, нашей культуры, обычаев. Поэтому планируем дополнительные занятия по русскому языку, спортивные мероприятия, посещение музеев, выставок. Все будет в рамках внеурочной деятельности», — прокомментировал директор школы Александр Осипов.

Отметим, что открытие центра социализации детей мигрантов — проект центра общественных инициатив, на его создание организация выиграла грант в 600 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, cамой распространенной причиной запрета иностранцам на въезд в Россию в 2021 году стали многократные административные правонарушения.