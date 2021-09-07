Москва, 7 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Для стабилизации цен на продукты питания в правительстве РФ рекомендуют губернаторам расширять ярморочную торговлю. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, это следует из перечня поручений у вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания по проблеме роста цен на «борщевой набор».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка в Марьино

В частности, документом губернаторам рекомендуется исходить из необходимости «увеличения ярмарочной торговли в административных центрах субъектов Российской Федерации и крупных городах как наиболее емких рынках сбыта сельскохозяйственной продукции».

Главам регионов указывается на необходимость выделения площадок для организации ярмарок в местах повышенного сосредоточения покупателей (в проходных местах).

Кроме того, предполагается разрешение на продажу на ярмарках «сопутствующих продуктам питания товаров».

Региональным властям рекомендуется не допускать необоснованных отказов в предоставлении площадок для организации ярмарок, а также исходить из обеспечения всех заинтересованных граждан и юридических лиц торговыми местами на ярмарках.

Особое внимание — на случаи снижения уже имеющегося количества ярмарок, таких прецедентов рекомендуется не допускать.

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