ТГК-2 в Костроме предложили исправлять дороги после раскопок за свой счёт
Кострома, 6 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Территориальной генерирующей компании (ТГК-2) в Костроме предложили восстанавливать дороги после коммунальных раскопок за свой счёт. С такой рекомендацией на еженедельном совещании в администрации региона выступил губернатор Сергей Ситников.
Речь идёт об участках трасс, ремонт коммуникаций под которыми теплоэнергетики не успели завершить в оговоренные сроки. Из-за задержек с раскопками привести асфальт в порядок не могут дорожные предприятия. Сейчас в областном центре имеются три проблемных участка на улицах Горького, Мясницкой и Боевой. Схему организации работ предлагается изменить так, чтобы в одном сезоне проводились ремонты сетей, а в следующем — восстановление дорог.
Всего до конца 2021 года в Костроме должны отремонтировать 24 улицы. К сдаче готовы 9 объектов, работы по 12 участкам укладываются в графики.
Справка: в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Костромской области в 2021 году отремонтируют 220 км дорог регионального и межмуниципального значения. Сумма финансирования составляет 7,8 млрд рублей. Работы в рамках ремонтного сезона ещё не завершены.