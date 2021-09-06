Кострома, 6 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Территориальной генерирующей компании (ТГК-2) в Костроме предложили восстанавливать дороги после коммунальных раскопок за свой счёт. С такой рекомендацией на еженедельном совещании в администрации региона выступил губернатор Сергей Ситников.

Наталья Диева Знак

«Пусть сами после себя восстанавливают дороги. А мы на них придем в следующем году и приведем их в идеальный порядок. А за это время другие отремонтируем»

Речь идёт об участках трасс, ремонт коммуникаций под которыми теплоэнергетики не успели завершить в оговоренные сроки. Из-за задержек с раскопками привести асфальт в порядок не могут дорожные предприятия. Сейчас в областном центре имеются три проблемных участка на улицах Горького, Мясницкой и Боевой. Схему организации работ предлагается изменить так, чтобы в одном сезоне проводились ремонты сетей, а в следующем — восстановление дорог.

Всего до конца 2021 года в Костроме должны отремонтировать 24 улицы. К сдаче готовы 9 объектов, работы по 12 участкам укладываются в графики.