Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Петербурге приступили к первой фазе испытания новой вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Рекомбинантная векторная вакцина BCD-250 была введена одному из пациентов-испытателей. Об этом 6 сентября ИА REGNUM сообщили в компании BIOCAD (ЗАО «Биокад»).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В июле текущего года ИА REGNUM сообщало, что Министерство здравоохранения РФ выдало компании разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины. BCD-250 — пятая по счету вакцина от российских разработчиков — представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса (rAAV). Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент Spike-белка вируса SARS-CoV-2.

Как рассказали в компании, испытания были начаты в августе, новую вакцину уже поставили одному из добровольцев, после этого никаких побочных эффектов у него не последовало.

Напомним, что в испытаниях примут участие 360 пациентов, а клиническое исследование будет проходить до 2026 года.