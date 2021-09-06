Касли, Челябинская область, 6 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Каслинском районе Челябинской области начинается отопительный сезон. Распоряжение с подписал глава территории Игорь Колышев.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Как пишет Накануне.Ru, отопление начнут включать уже 7 сентября в учреждениях социальной сферы. Потеплеет в детсадах, больницах, школах, школах искусств и детских домах.

Отметим, на Урале после аномальной жары резко похолодало. По данным синоптиков, по ночам вероятны заморозки. Днём же температура воздуха в основном не превысит +15 градусов.