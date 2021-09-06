Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Восьмого сентября, в день 80-летия начала блокады Ленинграда, когда отмечается День памяти жертв блокады, на Дороге жизни в Ленинградской области состоится акция «Часовые памяти».

Владислав Краев ИА REGNUM Памятник «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера

Она начнется «Вахтой памяти» у стелы Ржевского коридора в Большом Ильинском саду в Петербурге — отсюда в годы войны начиналась трасса в сторону Ладоги, по которой из города вывозили эвакуируемых людей, а в обратном направлении доставляли продовольствие в осажденный город. Позже эта трасса, шедшая по незахваченной врагом территории, а далее — по Ладоге, станет известна как Дорога жизни.

«В 20:00 вдоль Ржевского коридора у километровых столбов Дороги жизни до мемориала «Разорванное кольцо» зажгутся памятные свечи. А в 21:00 автомобилисты ― участники акции соберутся у «Разорванного кольца» перед вечным огнем на минуту молчания», — сообщили 6 сентября в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Организаторами акции стали общественная организация автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественное движение «Красная Гвардия».

Напомним, 8 сентября 1941 года Ленинград подвергся первому двойному авианалёту. В этот же день немецкие войска захватили город Шлиссельбург у истока Невы и вокруг города замкнулось вражеское кольцо. Так началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся до 27 января 1944 года.