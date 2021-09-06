Кайтагский район, Дагестан, 6 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В одной из школ Кайтагского района Дагестана ввели обязательное ношение платков для девочек. Администрация школы не допустила до учебы тех, кто пришел в школу без косынок. Телеграм-канал Mash Gor опубликовал видеокадры, на которых строй девочек проходит через металлоискатель, представитель администрации школы проводит обязательную термометрию и со словами: «Почему без платка?» заставляет отойти в сторону девочек с непокрытой головой.

Школа

Эти кадры были сняты в школе имени Темирханова села Маджалис — административного центра Кайтагского района. Видео прислала родительница одной из учащихся. Она пожаловалась на самоуправство руководства школы. Девочек, пришедших в школу без косынок, отчитали и запретили приходить на учёбу с непокрытой головой.

Когда инцидент стал достоянием общественности, администрация района в своих комментариях заявила, что мужчина на видео — замдиректора по воспитательной работе Адамкади К.. Его якобы заранее предупреждали о том, что нововведение является превышением полномочий, и пообещали наказать, пишет РИА Новости.

При этом в министерстве образования Дагестана отметили, что решение об обязательной форме в учебных заведениях принимается в уставе школы, но перед этим за него должны проголосовать члены родительского комитета, совет школы, учительское сообщество. В данном случае строчка о платках появилась в уставе школы прямо перед началом учебного года. По данному инциденту ведомство пообещало провести проверку.