Сыктывкар, 6 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Жителя Коми, отбывающего наказание за убийство девушки, подозревают в совершении аналогичного преступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском СУ СКР.

Victor Опять в тюрьму

По данным следствия, в апреле 2016 года обвиняемый подвозил 17-летнюю девушку из Воркуты в поселок Воргашор. В дороге между ними произошла ссора и мужчина убил девушку, после чего расчленил и спрятал ее тело.

Осужденный отбывает наказание за совершенное в 2015 году убийство — в Костромской области он убил несовершеннолетнюю девушку. В 2018 году суд приговорил его к 12 годам и девяти месяцам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области будут судить гражданина за убийство свидетелей расправы, совершённое в 2003 году.