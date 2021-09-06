Конакри, , 18:20 — REGNUM Переходный период ожидает Гвинею, заявил 6 сентября организатор военного переворота в республике полковник Мамади Думбуя, сообщает Guinee7.

Конакри, столица Гвинеи Maarten van der Bent

В своём выступлении Думбуя заявил, что переходный период будет благотворным для страны. Новые власти намерены добиться обновления в государственном управлении, в сфере безопасности и в экономике.

По итогам переходного периода в Гвинее захватившие власть сформируют «правительство национального единства». По словам Думбуя, «не будет охоты на ведьм», но при этом членам предыдущего правительства нельзя покидать страну, их служебный автотранспорт должен быть передан новым властям.

Напомним, 5 сентября в Гвинее произошёл военный переворот: группа военных во главе с бывшим командиром батальона спецназа Думбуйей взяла штурмом резиденцию главы государства в Конакри, арестовала президента страны Альфу Конде, объявила о приостановке действия конституции, роспуске парламента и правительства.

В Гвинее новые власти установили комендантский час и закрыли границы. Комментируя произошедшее, российский МИД заявил о недопустимости неконституционной смены власти. Москва потребовала освободить Конде и обеспечить его неприкосновенность.

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