* Талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:19 — REGNUM Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что после взятия силами движения провинции Панджшер «война в Афганистане окончена, для нее больше нет никаких оправданий» и «пришло время обустраивать нашу страну». Между тем, пока нет полной ясности по ситуации в Панджшере. Однако даже если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно установили полный контроль над провинцией, как они заявляют, это еще не предвещает окончания войны в Афганистане, отмечает директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

В Афганистане Цитата из кф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

«Этническая и конфессиональная картина республики создает немало потенциальных точек разлома. Не будем забывать, что расположенный на севере Панджшер в 1990-х годах уже служил водоразделом между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и регионом Средней Азии.

Тогда в провинции собрались силы, которые выступали за конфедеративную модель построения государства, в котором меньшинства могли бы не опасаться давления большинства и навязывания им чуждого образа жизни и веры. Отсюда первое: смогут ли победители не просто проявить гуманность к побежденным, но и принять их предложения по будущему устройству страны? Ведь жесткая централизация будет провоцировать серьезное недовольство, что способно вызвать в Афганистане гражданскую войну» — отмечает эксперт.

Второе. По мнению Паниной, помимо внутреннего фактора, есть и внешние, с которыми предстоит столкнуться «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После того, как движение обретет статус новой власти, к нему придут «взыскивать долги» те, кто поддерживал и снабжал его все это время. В первую очередь, Пакистан.

Однако не факт, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) останется таким же чутким к требованиям Исламабада, чем когда движение было в оппозиции проамериканскому режиму. Как отмечают некоторые российские эксперты, между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистаном могут начаться конфликты из-за намерений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наладить диалог с Индией. Не исключены также территориальные споры между Кабулом и Исламабадом.

Третье. За успехами и неудачами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по построению государственности будет следить множество внимательных глаз. Прежде всего в Вашингтоне. Ведь поспешный вывод американских войск из страны и скоропалительное падение проамериканского правительства Ашрафа Гани серьезно подорвало имидж США. Если у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнет получаться с созданием эффективной администрации, налоговой системы, вооруженных сил и служб безопасности, экономики, это покажет, что в регионе вполне можно обходиться без американцев и их «экспорта демократии».

«Очевидно, что в таком случае Вашингтон постарается вмешаться и торпедировать начинания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попытавшись развязать внутренние конфликты в Афганистане. Поэтому талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо выстраивать грамотную внешнюю политику, налаживать отношения со странами, заинтересованными в региональной стабильности, и ближайшими соседями, что предполагает отказ от радикальной идеологии движения», — заключила Панина.

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ