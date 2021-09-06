Челябинск, 6 сентября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Челябинский областной суд 6 сентября отменил приговор бывшему начальнику управления капстроительства Челябинска Евгению Пашкову. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облсуда.

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Причиной такого решения стали существенные нарушения. Теперь дело снова рассмотрит Центральный райсуд, но уже в новом составе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Пашкова приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Обвинение настаивало на 11 годах заключения. Прокуратура подала апелляцию и потребовала ужесточить приговор.