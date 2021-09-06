Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В День памяти жертв блокады, который отмечается 8 сентября, в Петербурге будет объявлена общегородская минута молчания. В этом году исполняется 80 лет со дня начала блокады, унесшей жизни сотен тысяч людей.

Женщина везет умершего в дни блокады Ленинграда

Восьмого сентября 1941 года нацистские войска замкнули кольцо вокруг города и подвергли его массированной бомбардировке, в том числе уничтожив запасы продовольствия на Бадаевских складах.

Восьмого сентября 2021 года 12:00 на всей территории города в память о защитниках города и жителях блокадного Ленинграда, погибших и умерших в дни блокады и после войны, будет объявлена общегородская минута молчания с использованием системы оповещения, сообщили в Смольном.

«В городе будут включены громкоговорители, по которым будет транслироваться текст в память о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома», — отмечается в сообщении.

Также в этот день состоится возложение цветов к мемориальной доске на Невском проспекте, д.14, где сохранена надпись времён блокады, пройдут траурные церемонии, а Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском мемориальном кладбище, на Смоленском мемориальном кладбище, у мемориала на площади Победы, на Невском воинском кладбище, на Богословском кладбище, в других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Днем также состоится акция памяти жертв блокады Ленинграда в Соляном переулке, рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда, а вечером пройдет памятный концерт в БКЗ «Октябрьский.