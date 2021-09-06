Тюмень, 6 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Тюменка обвиняется в хищении квартиры у сына-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Квартира

По данным следствия, 47-летняя обвиняемая была лишена родительских прав в 2001 году. В 2004 году решением суда она была выписана из квартиры на основании ходатайства органов опеки. В 2014 году по решению суда право собственности на двухкомнатную квартиру было оформлено на имя её сына-инвалида. По достижению 18 лет в 2019 году он приехал домой и стал проживать с матерью.

Воспользовавшись доверчивостью сына, имеющего психическое расстройство, обвиняемая уговорила его подписать договор дарения квартиры в её пользу, а затем выгнала его из дома. При этом она похитила его паспорт.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по ч. 2 ст. 325 УК РФ («Похищение у гражданина паспорта»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.