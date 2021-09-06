Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Свердловской области не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на «Прямой линии».

PublicDomainPictures Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«Никакой принудительной вакцинации у нас нет и не будет», — сказал глава региона.

Однако губернатор допустил, что предприятия «сами могут устанавливать правила внутри себя». Это необходимо сделать ради безопасности, считает чиновник.

В целом же прививку нужно ставить по желанию человека, и людей нужно убеждать, полагает Куйвашев.