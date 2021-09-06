Архангельск, 6 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Архангельской области работы по подготовке к отопительному сезону идут не везде гладко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Ogodom.ru Котельная

По данным ведомства, проблемы есть в Няндоме и Котласском районе.

«Несмотря на объявленное предостережение надлежащих мер к подготовке котельной в Няндоме не принято. Указанное явилось основанием для внесения прокурором района 30 августа 2021 главе районной администрации представления. В настоящее время осуществляется ремонт котельной», — сообщили в прокуратуре.

Представление внесено и чиновникам МО «Приводинское» Котласского района, которые не предприняли мер по ремонту котельной, в которой в марте текущего года произошел пожар.

По данным прокуратуры, жилфонд региона подготовлен к отопительному сезону на 93%, котельные — на 95%,тепловые сети — на 98%, водопроводные — на 87%, канализационные — на 86%.