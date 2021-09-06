Париж, 6 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. О кончине знаменитого французского актёра Жана-Поля Бельмондо 6 сентября сообщает Agence France-Presse.

Цитата из х/ф «На последнем дыхании». Реж. Жан-Люк Годар. 1960. Франция Жан-Поль Бельмондо в роли Мишеля Пуакара

О смерти Бельмондо рассказал адвокат артиста. Бельмондо в апреле исполнилось 88 лет.

Напомним, Бельмондо снялся в более чем 80 художественных фильмах, в числе которых «На последнем дыхании» (1959 г.), «Чочара» (1961 г., играл вместе с Софи Лорен), «Великолепный» (1973 г.), «Чудовище» (1977 г.), «Профессионал» (1981 г.). В 2013 г. снялся в фильме «Однорукие бандиты».