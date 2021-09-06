Владикавказ, 6 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Северной Осетии покинула пост председателя республиканского комитета по занятости населения Альбина Плаева. Указ о её отставке подписал 6 сентября врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Отставка

«Плаева освобождена от должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта»,— пишет «15-й Регион».

Напомним, в должности руководителя комитета по занятости Альбина Плаева проработала три года, начиная с сентября 2018 года.

Напомним, прежние руководители комитета по занятости населения Северной Осетии покидали пост не по своему желанию, а в связи с возбуждением уголовных дел против них. Так, в 2018 году попала под статью о превышении полномочий Ирина Дзгоева. Чиновнице вменили в вину превышение должностных полномочий. Её предшественницу Ларису Каболову в 2017 году обвинили в использовании имущества комитета в личных целях и нецелевом расходовании бюджетных средств.