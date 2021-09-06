Владивосток, 6 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Порядка 4 триллионов рублей составит, по подсчетам экспертов, общий объем соглашений и контрактов, заключенных на полях Восточного экономического форума, который прошел 2−4 сентября во Владивостоке. «Мы постоянно укрепляем гарантии, расширяем возможности для ведения бизнеса по всей России, — заявил, выступая на форуме, президент РФ Владимир Путин. — Хорошо понимаем, что нужно постоянно предлагать новые, более продвинутые решения, тем более для Дальнего Востока, перед которым стоит задача опережающего развития темпами выше среднероссийских». По словам государства, на российском Дальнем Востоке необходимо создать лучшие условия для ведения бизнеса во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Руководство Камчатского края делает все для того, чтобы упростить для инвесторов выделение земельных участков для развития инфраструктуры туризма, заявил, выступая на Восточной экономическом форуме, губернатор региона Владимир Солодов:

Как было заявлено на форуме, Дальний Восток должен стать российской «силиконовой долиной», где будут создаваться высокотехнологичные компании, конкурентоспособные не только на российском, но и мировых рынках. Для поддержки таких компаний минвостокразвития и компания «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина заключили соглашение о создании венчурного фонда «Восход», куда в течение пяти лет «Интеррос» вложит 10 млрд рублей для инвестиций в наиболее перспективные стартапы.

Одним из самых значимых инвестиционных проектов, о которых шла речь на форуме, стал современный курорт «Парк «Три вулкана» на Камчатке, инвестором которого выступил. «Интеррос». Инвестиции в «Парк «Три вулкана» оцениваются в 40 млрд рублей, его ввод в эксплуатацию запланирован уже в 2026 году. Напомним, Владимир Потанин, создатель знаменитого сочинского курорта «Роза Хутор», еще в минувшем году выдвинул идею создания в России сети курортов мирового класса от Арктического пояса до субтропиков, а сегодня уже ведутся работы по проектированию таких курортов на Кольском полуострове, на Таймыре и Камчатке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Потанин предложил создать в России сеть курортов мирового класса от Арктического пояса до субтропиков

Правительство и крупный бизнес занялись решением проблемы отсутствия качественной инфраструктуры и слабой транспортной доступности Камчатки, которые мешают развитию туризма в регионе. В ходе Восточного экономического форума, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что уже этой осенью будет объявлена стоимость тура на Камчатку с перелетом и проживанием, которая будет начинаться от 35 тысяч рублей. Кроме того, пишет «Российская газета», руководство региона намерено сделать все для того, чтобы упростить для инвесторов выделение земельных участков для развития инфраструктуры туризма. Между губернатором края и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским было подписано соглашение о взаимодействии в части обмена данными о земельных участках, имеющих потенциал вовлечения в оборот для развития туристской деятельности. Ведется также работа с частными инвесторами по привлечению в регион небольших авиакомпаний для перевозки туристов.