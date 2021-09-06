* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, 6 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Доступ к сайту «Умное голосование» закрыт по решению Роскомнадзора, сообщили 6 сентября в ведомстве.

Mos-gorsud.ru Алексей Навальный в зале суда

Отмечается, что доступ к сайту ограничен, поскольку он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ликвидирован как юридическое лицо 1 сентября 2021 года.