Мурманск, 6 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. С 2022 года в Мурманской области введут новые меры поддержки по жилищному строительству. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Андрей Чибис.

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В частности, региональные власти планируют начать выдачу субсидий до миллиона рублей на строительство и покупку дома.

«У заявителя должен находиться в собственности или в пользовании участок земли. Это предложение можно будет объединить вместе с программой «Гектар Арктики», — уточнил губернатор.

Кроме того, жителям региона компенсируют 2% от процентной ставки по ипотечным кредитам до 3,5 миллионов рублей в строящемся или построенном доме.

«И мы будем компенсировать эти проценты 10 лет. Так, если вы берёте ипотеку до 3,5 миллионов рублей под 7%, то 2% будем выплачивать мы. А если вы взяли ипотеку, например, на 5 миллионов рублей, под те же 7% годовых, то мы выплачиваем 2% от 3.5 миллионов рублей. А 1,5 миллиона рублей остаются у вас под 7%», — сообщил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на получение бесплатного гектара земли подали более двух тысяч заявок.