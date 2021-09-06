Тюмень, 6 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Тюменской области с 7 по 9 сентября в ночные часы местами ожидаются заморозки от 0 до — 5 градусов по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.

Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной плёнкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция, отмечают в МЧС.