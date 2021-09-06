Владикавказ, 6 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Студия кинохроники Северного Кавказа станет собственностью Республики Северная Осетия-Алания. Гарантии от федерального центра на передачу уже имеются. Осталось только определить порядок передачи имущества, сообщил 6 сентября в ходе аппаратного совещания органов власти врио главы региона Сергей Меняйло.

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«Я инициировал совещание под руководством помощника президента РФ Владимира Толстого по Северо-Кавказской студии кинохроники. Решение будет принято, гарантийное письмо дали. Мы ее забираем в республику. Поэтому министерству имущества необходимо определить порядок ее изъятия», — цитирует Меняйло «15-й Регион».

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Напомним, вопрос о Северо-Кавказской студии кинохроники, созданной в 1996 году, уже не раз обсуждался на разных уровнях за последние годы. Бывший глава РСО-Алании Вячеслав Битаров в 2019 году сообщал, что разработан и передан для рассмотрения в федеральные ведомства план по передаче этой киностудии в ведение республики. Ранее этот вопрос поднимал бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Президент РФ обещал помочь в решении вопроса возрождения студии кинохроники.

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