Калуга, 6 сентября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор бывшему адвокату, который признан виновным в покушение на дачу взятки ответственному работнику министерства юстиции России по Калужской области. Об этом 6 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Судом было установлено, что 35-летний местный житель, имеющий статус адвоката, ранее уже был осужден за мошенничество приговором Савеловского районного суда Москвы. После вступления приговора суда в законную силу он хотел получить возможность прекратить статус адвоката по собственному желанию и иметь в дальнейшем право быть представителем в суде, в марте 2021 года мужчина лично передал взятку в сумме 100 тыс. рублей, а также алкогольную и кондитерскую продукцию должностному лицу. Взятка предназначалась за затягивание сроков рассмотрения поступившей на него жалобы и направление в адвокатскую палату представления о прекращении его статуса адвоката по собственному желанию.

Калужским судом взяткодателю назначено наказание в виде трёх лет и пяти дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей.