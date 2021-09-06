Севастополь, 6 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Здание мебельного склада горит в Севастополе, сообщили 6 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар охватил около 600 кв.м.

Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю Пожар в Севастополе

Сообщение о пожаре в складском помещении в районе Камышового шоссе у поворота на Казачью бухту поступило в 14:21. На место пожара были направлены несколько отделений пожарной службы, а также по две автоцистерны Черноморского флота и регионального отделения ВДПО. Для подвоза воды были направлены автоцистерны предприятий «Водоканал» и «Севастопольский автодор».

Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, произошло обрушение стен. Также огонь перекинулся на траву, загорелось ещё 600 кв.м. Пожар тушат 77 человек, задействовано 24 единицы техники. На данный момент пламя локализовано, открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.