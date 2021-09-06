Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В посёлках Баранчинский и Таёжный (Свердловская область) уже несколько лет не платят зарплаты на местных предприятиях, но эту ситуацию разрешат в пользу рабочих, заявил губернатор Евгений Куйвашев на «Прямой линии»

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

На предприятиях не выплачивают зарплаты годами, и этому есть причины. Предприниматели «используя различные правовые схемы, разделяют бизнес-процессы от одного юрлица на другие», уточнил губернатор.

Впрочем, чиновник уверен, что печальной истории обязательно положат конец, а работники получат долгожданные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сысерти (Свердловская область) начали проверку хлебозавода, остановившего работу. Там жаловались на невыплату зарплат.