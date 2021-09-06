Почеп, Брянская область, 6 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Ледовый дворец «Лидер» открылся 6 сентября в Почепе Брянской области. На его обустройство потратили более 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Хоккей

Спортивный объект возведён в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». Дворец оснащён современными тренажерами, есть зал хореографии, балкон и трибуны более чем на 60 зрительских мест, блок для радиотрансляций. Ледовая арена построена по типовому проекту, такой же комплекс уже работает в Стародубе. Строительство велось на средства областного бюджета, на обустройство потрачено свыше 100 млн рублей.

Первый товарищеский матч в ледовом дворце провели хоккейные клубы «Почеп» и «Меленск».