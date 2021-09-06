Москва, 6 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Антимонопольное ведомство регулярно предъявляет претензии к ритейлу в связи с высокими ценами на овощи, но цена формируется по всей производственно-логистической цепи и разбираться нужно с каждым этапом отдельно. Такое мнение высказала руководитель Института развития предпринимательства и экономики, доцент Финансового университета Наталья Назарова, комментируя информацию о том, что УФАС Рязанской области возбудило дело из-за высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь в розничных сетях.

Цены растут

«Такое пристальное внимание нашего антимонопольного ведомства к ценам на базовые овощи, к сожалению, свидетельствует лишь об отсутствии системного подхода к решению задачи, — полагает Назарова. — Проблема роста цен на базовые продукты остается острой на протяжении многих лет. Среди основных причин — инфляция, ослабление рубля, высокая доля импортного оборудования и ингредиентов, рыночная волатильность, желание производителей выровнять внутренние цены на продукцию в соответствии с мировыми, часто дефицит предложения и низкий уровень конкуренции».

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики напомнила, что «претензии к ритейлу регулярны и традиционны, но цена формируется по всей производственно-логистической цепи, и разбираться нужно с каждым этапом отдельно, в первую очередь, стимулируя конкуренцию и рост производства через механизмы сельхозкооперации, создавая условия для реального роста доходов населения, а также через механизмы адресной помощи, зарекомендовавшие себя как весьма эффективные».

Кроме того, уверена Наталья Назарова, «чтобы правильно оценить конкретную ситуацию, необходимо проводить регулярный независимый анализ рынка, так как доля продукции в обороте далеко не всегда равна доле на рынке».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 сентября, стало известно, что рязанское УФАС возбудило в отношении крупнейших торговых сетей дело по признакам установления высоких цен на овощную продукцию.