Москва, 6 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Начиная с 13 сентября в Москве будет функционировать сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации, сообщил 6 сентября оперштаб Москвы по контролю за распространением коронавируса.

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Уточняется, что QR-код после ревакцинации будет действовать один год. QR-код будет генерироваться в день прививки первой дозой двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной.

Оперштаб отмечает, что к настоящему времени нет ни одного QR-кода (присваиваются при вакцинации от COVID-19) с истёкшим сроком. Также отмечается что цифровой сертификат о ревакцинации можно получить через портал госуслуг.