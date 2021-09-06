Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. 25-летний колумбийский форвард «Глазго Рейнджерс» Альфредо Морелос может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Футболист заинтересован в переходе, так как российский клуб участвует в Лиге Чемпионов УЕФА. Об этом сообщило издание Todofichajes.

Fc-zenit.ru Зенит

«Зенит» рассматривает Морелоса в качестве замены нападающему сборной Ирана Сердару Азмуну, который в конце сезона может покинуть российский клуб.

В текущем сезоне Альфредо Морелос, выступая за «Глазго Рейнджерс», принял участие в двух матчах квалификаций Лиги Европы, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Алашкерта».

Альфредо Морелос оценивается профильным немецким интернет-порталом transfermarkt в 12 миллионов евро. Текущее соглашение форварда с шотландским клубом рассчитано до середины 2023 года.