Село Кизильское, Челябинская область, 6 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Прокуратура Кизильского района Челябинской области ведёт проверку по факту несчастного случая с работником. Поводом стала публикация в социальной сети, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

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Инцидент произошёл в посёлке Карабулак. Рабочий ремонтировал кровлю школы и сорвался вниз. С травмам его увезли в больницу Магнитогорска. Очевидцы рассказывают, что рабочие трудились в тёмное время суток.

Прокуратура намерена проверить исполнение законодательства об охране труда. В случае наличия оснований ведомство примет соответствующие меры.