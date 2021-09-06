Москва, 6 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским «силиконовой долины» и его переговоры с руководителем компании Apple Тимом Куком являются «визитом вежливости к реальным хозяевам сегодняшнего дня». Такое мнение высказал 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM российский экономист Валентин Катасонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский прекрасно чувствует, что «силиконовая долина»— это центр управления миром. Он нанес визит не на Уолл-стрит, а именно в «силиконовую долину», — подчеркнул эксперт.

Эксперт считает, что это отражает сущностные изменения в структуре власти и управления США.

«Ранее я считал, что власть принадлежит Уолл-стрит, Федеральному резерву. Последние несколько лет я говорю, что вся власть постепенно переходит от них к «силиконовой долине», — заключил экономист.

Напомним, что в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября совершил визит в Калифорнию, где встретился и провёл переговоры с американскими бизнесменами, а также посетил авиабазу Национальной гвардии.

Зеленский прибыл в США 31 августа. На следующий день, 1 сентября, состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом.

Дата визита в США переносилась дважды. Ряд американских изданий и экс-президент Украины Петр Порошенко считают, что Зеленский в итоге не добился поставленных целей.