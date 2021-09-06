Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. 6 сентября португальский агент Паулу Барбоза опроверг информацию о возможном переходе 27-летнего бразильского центрального полузащитника «Бенфики» Габриэла Пиреса в «Ростов» на правах годичной аренды: «Ростов» не заинтересован в подписании Габриэла», — цитирует португальского агента издание «РБ Спорт».

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В летнее трансферное окно появлялась информация, что Габриэла мог подписать московский «Спартак».

В прошедшем сезоне Габриэл принял участие в 31-м матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также бразильский полузащитник получил восемь желтых карточек.

После шести туров «Ростов» с одной победой и пятью очками идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.