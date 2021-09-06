Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Накануне 80-й годовщины начала вражеской блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны в Петербург из Новосибирска доставили два трамвайных вагона, которые работали в Ленинграде в годы войны, а затем были переданы сибирякам. Вагоны будут восстановлены и станут еще одним напоминанием о мужестве и героизме ленинградцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад старинных трамваев

Как рассказал 6 сентября на своей странице в соцсети вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, ранее специалисты считали, что в мире до нашего времени не сохранилось ни одного вагона типа «прицепной стальной» (ПС).

«И вдруг в Новосибирске обнаружили сразу два таких раритета в удивительной степени сохранности. Под слоями краски до сих пор блестит лак на деревянных деталях интерьера и даже читаются бортовые номера — 86 и 267», — поделился Соколов.

Как установлено, ленинградские трамваи были переданы в Новосибирск в 1964 и 1965 годах после капитального ремонта. После завершения службы на новосибирских маршрутах, первый вагон служил бытовкой на территории электровакуумного завода, а второй оказался на базе отдыха Сибирского завода электротермического оборудования. Позже специалисты по фотографиям смогли идентифицировать их как ленинградские вагоны ПС.

«Возращение вагонов в Петербург — та еще спецоперация. Производитель современных трамваев «ПК Транспортные системы» организовал перевозку двух вагонов на четыре тысячи километров. Крайне непростая задача, требующая огромного количества согласований и решения технических и логистических задач. Мы справились», — отметил вице-губернатор.

После реставрации вагоны займут своё место в экспозиции петербургского Музея городского электрического транспорта. Как ожидается, это произойдет уже в апреле 2022 года — в 80-ю годовщину пуска трамвая в осажденном Ленинграде.