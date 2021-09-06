Тюмень, 6 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Власти Тюменской области в 2021 году в связи с засухой и гибелью части урожая зерновых намерены оказать государственную поддержку фермерам на содержание крупного рогатого скота. Это позволит сохранить поголовье и объёмы производства продукции, и как следствие рабочие места на селе, сообщается в уведомлении регионального департамента АПК об обсуждении концепции правового регулирования сложившейся ситуации.

paulwell Коровы

Предлагается определение субсидии на погашение привлечённых кредитов.

«Получателями субсидии предлагается определить сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений). Ставку субсидии предлагается установить из расчета на одну корову не выше фактических затрат», — говорится в уведомлении.

Нормативными правовыми актами предлагается установить порядок отбора получателей субсидии, условия её предоставления, перечень документов.

Предложения животноводов будут приниматься в региональном департаменте агропромышленного комплекса до 13 сентября 2021 года.