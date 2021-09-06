Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Свердловская область берёт кредиты, потому что кредиты «берут все», а ещё займы позволяют развивать экономику региона. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев на «Прямой линии».

Процент с кредита

«Кредиты берут все. Кредит — это серьёзный инструмент для развития экономики», — сказал губернатор.

Куйвашев уточнил, что кредиты идут на развитие инфраструктуры, которая, в свою очередь, будет в последующем привлекать новые инвестиции. Это работает в том случае, когда заёмщик вовремя возвращает займы, добавил чиновник.

Ранее регион получил невысокую оценку Минфина за управление региональными финансами.