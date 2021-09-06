Мурманск, 6 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Мурманской области к теплоснабжению подключили 99% многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Nikolay Belyaev Мурманск

«По данным муниципалитетов, на 5 сентября из 6 539 МКД к системе теплоснабжения подключено 6 477 домов, что составляет 99%», — уточнил министр Алексей Лыженков.

Не подключенными к теплу в Мурманске остаются 18 домов. По области отопление отсутствует в 32 многоквартирных домах — в Кировске, Мончегорске, Североморске, Кандалакше.

«Наиболее частыми причинами отсутствия отопления в квартирах являются завоздушивание, ремонты инженерных коммуникаций МКД, порывы на внешних сетях», — пояснили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область перешла на фактическую оплату отопления.