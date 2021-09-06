Москва, 6 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. 6 сентября издание Eurostavka сообщило, что руководства московского ЦСКА и «Милана» временно приостановили переговоры по аренде 26-летнего испанского атакующего полузащитника Саму Кастильехо. Сообщается, что «красно-синие» не готовы платить запрашиваемую «россонери» сумму за аренду футболиста.

ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА возьмет Кастильехо в годичную аренду с правом выкупа за 8−10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кастильехо принял участие в 41-м матче за «Милан» во всех турнирах, в котором отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Испанский полузащитник перешел в «Милан» 17 августа 2018 года из «Вильярреала» за 21,3 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.