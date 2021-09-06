Афины , , 20:33 — REGNUM Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис призвал людей сохранять спокойствие перед лицом ожидаемой волны повышения цен. Об этом он сообщил в понедельник, 6 сентября, в интервью общественному вещателю ERT1.

Греция

«Повышение [цен] случится, поскольку в мире наблюдается глобальный рост всех цен, от транспортных расходов до сырья. Это явление, с которым сталкиваются все страны, особенно развитые, и, очевидно, оно затронет и Грецию. Преобладающее мнение состоит в том, что этот рост не будет постоянным, у него будут некоторые временные характеристики, связанные с нормализацией рынка после карантина. Мы следим за этим», — сказал Георгиадис.

Он сослался на объявления, которые будут сделаны на Международной ярмарке в Салониках (11−19 сентября) в отношении, помимо прочего, ряда правительственных мер для поддержки уязвимых групп населения. «Правительство тщательно рассмотрит различные меры. Простых решений не существует», — отметил министр и напомнил населению, что в стране есть поводы для оптимизма: туризм показал отличные показатели, а экспорт, первичное производство и обрабатывающая промышленность достигли рекордных показателей в августе. «Экономика развивается очень хорошо и будет развиваться намного лучше», — пообещал Георгиадис.