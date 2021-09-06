Афины , 6 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Сильные ветры, дующие в Эгейском море, привели к нарушению работы некоторых паромных линий, сообщает AMNA 6 сентября.

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Ветры достигали в некоторых местах 8−9 баллов по шкале Бофорта,

В итоге в море не вышел паром «Агиа Марина-Неа Стира», а «Flying Cat 3» не отплыл из Рафины на острова Тинос, Миконос и Наксос, как было запланировано по расписани. Также было отменено паромное сообщение на катамаране «Санторини Палас» из Пирея в Сирос, Тинос, Миконос, Парос, Наксос, Тира и Ираклион.