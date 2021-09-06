Москва, 6 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. 6 сентября издание Metaratings сообщило, что 28-летний российский фланговый полузащитник Резиуан Мирзов ведет с руководством московского «Спартака» переговоры по досрочному разрыву контракта. Текущее соглашение Мирзова с «красно-белыми» рассчитано до середины 2022 года.

Soccer.ru Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов

Ранее сообщалось, что Резиуан Мирзов является одной из главных трансферных целей «Химок». За «Химки» Мирзов выступал в прошлом сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21. В семнадцати матчах чемпионата российский полузащитник забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

В седьмом туре Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак» сыграет с «Химками». Матч пройдет 11 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.