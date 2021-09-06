Брянск, 6 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Заморозки прогнозируют в ближайшие сутки в Брянской области. Метеопредупреждение 6 сентября объявило региональное управление МЧС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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По данным синоптиков, утром 7 сентября столбики термометров опустятся до трёх градусов мороза. Местами туман, ветер западный с порывами до 12 м/с. Возможна гибель посевов, предупреждают в МЧС.

Днём воздух прогреется до 18 градусов тепла.