Казань, 6 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В двух городах Татарии в 2022 году откроют школы с обучением на русском, татарском и английском языках. Старт строительства нового полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» в городах Альметьевске и в Нижнекамске дали глава республики Рустам Минниханов и госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам Шаймиева, проект, подобный «Адымнар», реализуется в России впервые. Обучение в данных школах предполагается на русском, татарском и английском языках. Выпускники этих образовательных учреждений будут конкурентноспособны на мировом уровне, добавил он.

Полилингвальные комплексы в Нижнекамске и Альметьевске рассчитаны на 1224 учащихся. Подобные школы уже открыли в Казани, Набережных Челнах, Елабуге и Актаныше.

ИА REGNUM напоминает, 20 августа в селе Актаныш состоялось торжественное открытие новой полилингвальной гимназии-интерната «Адымнар», рассчитанной на 462 ученика.

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