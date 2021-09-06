Выборг, Ленинградская область, 6 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. На федеральной трассе «Скандинавия» в Ленинградской области лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля, из-за чего в обе стороны образовалась дорожная пробка. Об этом 6 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» ДТП на трассе «Скандинавия»

Лобовое столкновение двух грузовых автомобилей произошло на 139 километре трассы А-181 «Скандинавия» около 16:10 мск. Как уточнили агентству, обошлось без пострадавших, однако на месте произошел разлив топлива.

«Сотрудниками ГИБДД на участке организовано реверсивное движение. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации для ликвидации последствий ДТП и сотрудники МЧС», — уточнили в пресс-службе.

По данным сервиса «Яндекс Карты», ДТП произошло недалеко от населенного пункта Гончарово. На месте образовалась пробка — в сторону Выборга протяжностью около 2 км, в сторону Петербурга — около 1 км.