Москва, 6 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Долг Украины является для неё запредельным. Об этом заявил 6 сентября корреспонденту российский экономист Валентин Катасонов.

участник Роман Днепр Украина

«Совокупный долг Украины приближается к цифре в $100 млрд. Для Украины это, конечно, запредельная величина» — заявил профессор Катасонов.

Оценивая перспективы Украины, экономист допустил ее использование как сельскохозяйственной колонии Запада — страна обладает большими запасами чернозема.

Напомним, площади чернозема на Украине составляют 27,8 млн га, что составляет почти половину территории страны. Из них 22 млн. га — пахотные и пригодны для ведения агробизнеса. Есть свидетельства того, что во время Великой Отечественной Войны нацисты вывозили украинский чернозем в Германию.

ВВП Украины, по оценкам Всемирного банка и МВФ, составил в 2020 г. $155 млрд. При этом реальный ВВП, по оценкам Госстата Украины, отстает от номинального на 9%.

Катасонов допустил, что Украину могут также использовать как площадку для производства дешевой электроэнергии ввиду стремления ЕС избавиться от опасности размещения АЭС на своей территории, или как «некую транзитную территорию».